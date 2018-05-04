В выборгском «Эрмитаже» открылась выставка портретной живописи России XVIII — XX веков

В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» днём 4 мая состоялось торжественное открытие по-настоящему знаковой и интересной выставки под названием «Портретная живопись в России XVIII — XX веков».

Выставку, в рамках которой выставлено несколько десятков картин именитых художников, можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 18:00 в выставочном зале «Эрмитаж-Выборг».