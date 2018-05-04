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В выборгском «Эрмитаже» открылась выставка портретной живописи России XVIII — XX веков
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В выборгском «Эрмитаже» открылась выставка портретной живописи России XVIII — XX веков 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» днём 4 мая состоялось торжественное открытие по-настоящему знаковой и интересной выставки под названием «Портретная живопись в России XVIII — XX веков».
На торжественной церемонии открытия выставки в выборгском "Эрмитаже" побывали и почётные гости. Помимо главы администрации МО «Выборгский район» Геннадия Орлова и директора Выборгского музея-заповедника Владимира Цоя в церемонии открытия приняли участие также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов.
Выставку, в рамках которой выставлено несколько десятков картин именитых художников, можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 18:00 в выставочном зале «Эрмитаж-Выборг».
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