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Центр Ростроповича и Вишневской появится в музее Чайковского в Москве
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Центр Ростроповича и Вишневской появится в музее Чайковского в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центр культурного и исторического наследия Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской откроется в музее «П. И. Чайковский и Москва» на Кудринской площади, на реставрацию здания и его приспособление к современному использованию готовы выделить 516 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.
«Как ожидается, работы по подготовке помещений под центр на территории музея завершатся к концу 2019 года. Здесь появятся концертный зал, музыкальная гостиная и постоянная музейная экспозиция, а также архив с открытым доступом к материалам и документам», — говорится в сообщении.
На реставрацию исторического здания и его приспособление к современному использованию из федерального бюджета может быть потрачено 516 миллионов рублей.
«Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер на проведение реставрации и оборудования посещений. Заявки принимаются до 22 мая, итоги аукциона по выбору подрядчика планируется подвести 31 мая», — добавляется в сообщении.
Как напоминается в материале, музей «П. И. Чайковский и Москва», находящийся по адресу Кудринская площадь, 46/54, строение 1-2, является частью Российского национального музея музыки. В этом особняке композитор в 1872-1873 годах снимал квартиру.
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