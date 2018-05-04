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Актёры воронежских театров приняли участие в благотворительной фотосъёмке
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Актёры воронежских театров приняли участие в благотворительной фотосъёмке 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Фотосессия актёров и собак из приютов прошла в парке «Южный». «Искусство быть живыми». Социальный фотопроект с таким названием стартовал в Воронеже. Модели — актёры четырёх городских театров и собаки из приютов. Как сработался этот тандем, могли наблюдать посетители парка «Южный». Там прошла первая фотосессия. Актриса Валерия Джалилова успела познакомиться с несколькими четвероногими обитателями приютов, и по её словам, все собаки оказались общительными и дружелюбными, хоть и каждая со своим темпераментом. Кого-то с трудом удавалось удержать на поводке, а вот дворняжка Мия под объективом фотоаппарата наоборот скромничала.
— Она очень много времени провела в приюте и крайне редко выходит вот на такие свободные прогулки. Когда ты видишь эту радость, искреннюю радость у собак в глазах от этого становится тепло на душе. И я надеюсь, что этот проект поможет собакам из приюта обрести дом, — пояснила актриса проекта «Театр равных» Валерия Джалилова. Всего запланировано четыре фотосессии в различных локациях. В июне организаторы планируют открыть большую бесплатную выставку фотографий. — Все собаки, которые участвуют в нашем фото-проекте, они находятся в активном поиске, как сейчас принято говорить, они ищут своих хозяев. Свою семью. Поэтому будем надеяться, что на выставке кто-то найдёт своих людей, — отметила организатор социального фотопроекта «Искусство быть живыми» Наталья Оболенская.
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