Актёры воронежских театров приняли участие в благотворительной фотосъёмке

Фотосессия актёров и собак из приютов прошла в парке «Южный». «Искусство быть живыми». Социальный фотопроект с таким названием стартовал в Воронеже. Модели — актёры четырёх городских театров и собаки из приютов. Как сработался этот тандем, могли наблюдать посетители парка «Южный». Там прошла первая фотосессия. Актриса Валерия Джалилова успела познакомиться с несколькими четвероногими обитателями приютов, и по её словам, все собаки оказались общительными и дружелюбными, хоть и каждая со своим темпераментом. Кого-то с трудом удавалось удержать на поводке, а вот дворняжка Мия под объективом фотоаппарата наоборот скромничала.