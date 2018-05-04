В «Царицыне» ветеранов поздравили с Днем Победы

Учащиеся школы №878 стали победителями Ежегодного интернет-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «С книгой по жизни — 2018».

Ребята Дмитрий Гарасько, Виктория Шестак и Надежда Белоус очень удачно выступили на региональном этапе творческого соревнования и защитили честь своей школы. Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях: «Книжная иллюстрация», «Литературный герой», «Художественная декоративно-тематическая композиция» и «Оформление книги с использованием авторских иллюстраций».

— Цель конкурса — поддержать талантливых детей и воспитать любовь к литературе, искусству и творчеству, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» педагог Вера Чепурнова. — Мы представили работы по темам «Незнайка и его друзья», «Приключения Буратино», «По страницам произведений С. Михалкова», — добавила Чепурнова.

В воскресенье, 20 мая, лауреаты и дипломанты получат свои заветные грамоты.