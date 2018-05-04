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Новое выставочное пространство откроют в преддверии 9 мая в Музее Победы
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Новое выставочное пространство откроют в преддверии 9 мая в Музее Победы 

Агентство «Москва» 50 минут назад
В Музее Победы 8 мая состоится открытие Зала исторической правды, сообщает пресс-служба музея.
«8 мая в Музее Победы откроется Зал исторической правды — новое выставочное пространство, где в концентрированном виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о самой кровопролитной войне в истории человечества», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в новом зале будет представлена статистка Великой Отечественной войны — от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. «Фотографии, кинохроника, предметы быта, оружие, газеты, плакаты, личные вещи и документы — все это, по мысли создателей экспозиции, позволит не только эмоционально погрузиться в атмосферу военной эпохи, но возможность с особой глубиной осознать, что мы должны помнить не только о героях войны, но и о жертвах тех страшных лет», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также добавили, что 8 мая в Музее Победы планируется подписание меморандума о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны, призванного объединить международную общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории. «Помимо Музея Победы участие в работе комитета будут представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов из США, Бразилии, Голландии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга, прибывшие в Москву для участия в открытии Зала Исторической правды», — пояснили в пресс-службе. Ожидается, что в комитет войдут также представители музейно-исторических комплексов СНГ и других стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также государств, внесших значимый вклад в победу над фашизмом.
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