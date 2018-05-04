В Пассаже откроется выставка найденных при реставрации редких фотопортретов петербуржцев

В Пассаже 15 мая откроется выставка «Мы навсегда», посвященная уникальной находке — портретным фотографиям жителей Петербурга начала 20-века. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба торгового дома. Редкие снимки нашли случайно при реставрации здании. Выставка разместится в галерее первого этажа.

Фотографии были напечатаны со стеклянных негативов, которые также представят на экспозиции. «Эта находка невольно наводит на воспоминания об известных фотографах конца 19 — начала 20-го века — Карле Булла — основоположнике фоторепортажа в России и Александре Оцупе. Оба творца имели личное ателье в стенах Пассажа, а их услуги пользовались большим спросом. Найденные снимки — прекрасное доказательство того, как люди, столь далекие от нас в историческом измерении, могут быть так близко. Их изображения, будто не тронутые временем, откроют посетителям образы обычных горожан, их предпочтения в одежде и деталях», — рассказали нам в пресс-службе «Пассажа». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.