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В Москве подпишут документ о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны
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В Москве подпишут документ о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Меморандум о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны планируется подписать 8 мая в Музее Победы на Поклонной горе. В работе комитета примут участие представители музейных и мемориальных комплексов из Европы, США и Бразилии, сообщает в пятницу пресс-служба музея.
"8 мая в Музее Победы планируется подписание меморандума о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны, призванного объединить международную общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории. Помимо Музея Победы, участвовать в работе Комитета будут представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов из США, Бразилии, Голландии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга", — говорится в сообщении.
В рамках деятельности комитета на площадке Музея Победы планируется создание единой постоянно действующей экспозиции всех стран, сражавшихся против гитлеровской коалиции, межмузейные выставочные обмены, проведение международных конференций, создание единой базы данных и информационное взаимодействие, включая создание единого интернет-портала. Особое внимание будет уделено работе с молодежью и развитие совместных образовательных программ.
"Ожидается, что в состав комитета войдут также представители музейно-исторических комплексов СНГ и других стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также государств, внесших значимый вклад в победу над фашизмом. Целью создания Международного комитета является сохранение памяти о Второй мировой войне и донесение достоверной информации о ее событиях до новых поколений граждан всего мира", — добавили в пресс-службе Музея Победы.
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