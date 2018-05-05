Шаржи австралийского художника веселят интернет-пользователей

В сети появился веселый художник, работы которого значительно отличаются от произведений многих других деятелей искусства. Он с юмором подходит к творчеству, насмехаясь над звездами шоу-бизнеса на своем холсте.

Неповторимый стиль этого художника завоевал внимание 170 тысяч подписчиков. Фолловеры каждый день наблюдают причудливые работы в ленте своего Инстаграма, продлевая себе жизнь безудержным смехом. То, как художник из Австралии искажает лица знаменитостей, вызывает у интернет-пользователей, по их же признанию, хохот, который они затем с трудом останавливают. Действительно, глядя на эти рисунки невозможно хотя бы не улыбнуться, ведь изображенные на них персонажи на самом деле имеют сходство со своими прототипами. И, несмотря на то что художества выполнены простым карандашом или ручкой, они не теряют своей изюминки.

Мужчину постоянно просят рисовать новых звёзд. В комментариях к публикациям в его микроблоге фолловеры пишут имена людей, которых бы они хотели увидеть в таком искаженном виде. Они с удовольствием отмечают артистов, изображенных на карикатурах, чтобы те оценили талант. Правда, художник пока не удостоился внимания своих вдохновителей, однако поклонники его творчества уверены, что совсем скоро он завоюет популярность и среди селебрити.

Ко всему прочему, у шаржиста на данный момент насчитывается не более трёхсот работ. Но при этом он уже завоевал любовь немалого количества обитателей интернет-пространства. «Как остановить смех?» «Боже, это так смешно!» «Почему я не могу сдерживаться? Я ржу прямо в транспорте!» «Такое творчество тоже должно быть!»

А вот студент медицинского университета на удивление имеет совершенно не относящееся к его профессии хобби. Молодой человек рисует космонавтов и овец. Такое необычное сочетание поражает пользователей сети, и они считают, что мужчина должен был стать художником, а не врачом.

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