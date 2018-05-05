Сотрудники библиотеки имени Крупской уехали в Донецк с выставкой к 9 Мая 

В субботу сотрудники Московской областной государственной научной библиотеки имени Крупской отправились в Донбасс, где подготовят книжную выставку «О подвиге, о мужестве, о славе», посвященную Дню Победы, сообщила РИАМО директор библиотеки Елена Замышляйченко.
Выставка откроется в Донецке 7 мая.
Ранее министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что в основе экспозиции — уникальная коллекция книг из редкого фонда подмосковной библиотеки, изданных в Советском Союзе с 1941-го по 1945 год. Выставка продлится до 27 мая.
Отдельный раздел выставки посвящен Московской области. Это книги об обороне Москвы и Московской битве («Москва за нами», «Декабрь под Москвой»), о ее героях и защитниках (генерал Доватор, Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин, герои-панфиловцы), о разрушенных памятниках истории и культуры (дом-музей П. И. Чайковского в Клину, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре) и восстановлению мирной жизни («Пчеловодство в Московской области», «Рыбоводство в Московской области», «Альбом проектов (сельских построек), рекомендованных для строительства в колхозах Московской области») и другие.