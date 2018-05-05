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В Нанкине открылась передвижная выставка «Культурно-творческий Тибет»
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В Нанкине открылась передвижная выставка «Культурно-творческий Тибет» 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
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