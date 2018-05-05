В Нанкине открылась передвижная выставка «Культурно-творческий Тибет»

Нанкин, 4 мая / Синьхуа / — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.

Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.

Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.

Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.

Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.