В Нанкине открылась передвижная выставка «Культурно-творческий Тибет» 

Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Передвижная выставка лучших произведений культуры и творчества Лхасы и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ «Культурно-творческий Тибет» открылась сегодня в историко-культурном районе Лаомэньдун города Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Посетители получат возможность ощутить очарование и оценить достижения тибетской культуры, ознакомиться с продукцией и проектами культурного творчества Тибета.