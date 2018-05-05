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Может показаться, что это обработанные в фотошопе снимки. Но на самом деле…
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Может показаться, что это обработанные в фотошопе снимки. Но на самом деле… 

Карельские вести 1 час назад
Джоелом Реа восхищается весь мир. Его картины будто уносят в другое измерение, где царит неповторимая атмосфера. Он гений наших дней! Сейчас вы в этом убедитесь. Художник за работой. Каждая деталь имеет значение.
Каждая клеточка человеческого тела прорисована с поражающей точностью.
Присмотритесь к картине, и вам покажется, что тоже находитесь там, в глубине, и плывете за ней…
От его работ веет силой и грацией. В каждой из них свой философский смысл. Как видите, гениальные художники существуют не только где-то далеко в прошлом, но и здесь — рядом с нами. Каждая работа Джоела заслуживает популярности, поэтому не забудьте поделиться этими картинами с друзьями!
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В эти 10 ситуаций попадал каждый. И они бесят абсолютно всех! Девять человек претендуют на звание Почетного петрозаводчанина Вы ошибаетесь, если думаете, что перед вами фото спящей полуобнаженной красотки. Это изображение таит в себе удивительный секрет!
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