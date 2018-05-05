Может показаться, что это обработанные в фотошопе снимки. Но на самом деле…

Джоелом Реа восхищается весь мир. Его картины будто уносят в другое измерение, где царит неповторимая атмосфера. Он гений наших дней! Сейчас вы в этом убедитесь. Художник за работой. Каждая деталь имеет значение.

Каждая клеточка человеческого тела прорисована с поражающей точностью.

Присмотритесь к картине, и вам покажется, что тоже находитесь там, в глубине, и плывете за ней…

От его работ веет силой и грацией. В каждой из них свой философский смысл. Как видите, гениальные художники существуют не только где-то далеко в прошлом, но и здесь — рядом с нами. Каждая работа Джоела заслуживает популярности, поэтому не забудьте поделиться этими картинами с друзьями!