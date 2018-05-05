Что скрывается за кадром «идеальных» фотографий в инстаграме

Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram.

Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.

Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота. Согласитесь, это далеко от нашей действительности.

Источник: design your trust

Так что не верьте всем тем идеальным снимкам, при виде которых у вас невольно вырывается вздох сожаления и тоски о том, что у вас все совсем не так.