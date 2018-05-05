Ещё
Что скрывается за кадром «идеальных» фотографий в инстаграме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что скрывается за кадром «идеальных» фотографий в инстаграме 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram.
Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.
Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота. Согласитесь, это далеко от нашей действительности.
Источник: design your trust
Так что не верьте всем тем идеальным снимкам, при виде которых у вас невольно вырывается вздох сожаления и тоски о том, что у вас все совсем не так.
Bigpicture.ru: последние новости
Как создавались спецэффекты в фильме «Гостья из будущего» Картину Модильяни выставили на аукцион за рекордные 150 миллионов долларов Они существуют! 10 отечественных фильмов, успешных в зарубежном прокате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу24
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Киркоров снимет вторую часть скандального клипа9
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение