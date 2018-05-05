Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: Карл Маркс был дальновидным философом

Жан-Клод Юнкер отметил, что произведения К. Маркса «Капитал. Критика политической экономии» и «Манифест Коммунистической партии» изменили мир и вдохновили многих философов и мыслителей.

По его словам, память и понимание помогают людям идти по пути к более определенному будущему. Люди извлекли из идей К. Маркса стремление к свободе, освобождению и независимости. Жан-Клод Юнкер призвал людей бороться за равноправие.

По случаю 200-летия со дня рождения К. Маркса на его родине — городе Трире — проходит серия мероприятий, в том числе выставка «К. Маркс, 1818-1883. Жизнь, произведения и эпоха». —0—