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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: Карл Маркс был дальновидным философом
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: Карл Маркс был дальновидным философом 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Трир /Германия/, 5 мая /Синьхуа/ — Карл Маркс был дальновидным философом, его произведения изменили мир. Об этом заявил председатель Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер, выступая в пятницу в городе Трир на церемонии открытия тематической выставки, посвященной К. Марксу.
Жан-Клод Юнкер отметил, что произведения К. Маркса «Капитал. Критика политической экономии» и «Манифест Коммунистической партии» изменили мир и вдохновили многих философов и мыслителей.
По его словам, память и понимание помогают людям идти по пути к более определенному будущему. Люди извлекли из идей К. Маркса стремление к свободе, освобождению и независимости. Жан-Клод Юнкер призвал людей бороться за равноправие.
По случаю 200-летия со дня рождения К. Маркса на его родине — городе Трире — проходит серия мероприятий, в том числе выставка «К. Маркс, 1818-1883. Жизнь, произведения и эпоха». —0—
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