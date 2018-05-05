Ещё
6 МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
23 Международная выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва
Центральный Дом художника (Москва, Крымский Вал, 10)
16 — 20 мая 2018
www.archmoscow.ru  За пять дней работы выставки состоятся более 100 мероприятий на шести дискуссионных площадках, причем некоторые из этих площадок будут работать на АРХ Москве впервые.
Международная выставка архитектуры и дизайна
АРХ Москва
— коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также компании — производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению участников и обширная программа мероприятий служат гарантом качества и позволяют позиционировать проект как основное значимое профессиональное и культурное событие в Москве.
АРХ Москва — это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.
В 2018 году АРХ Москва будет проходить параллельно 6-й Московской биеннале архитектуры. В выставке примут участие более 300 компаний из 14 стран — Германии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швеции.
Тема выставки: ПЕРЕСТРОЙКА-2.
Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей.
Пресс-конференция:
16 мая в Лектории (3-й этаж ЦДХ, зал № 17), начало в 14:00  Церемония открытия:
16 мая перед главным входом в ЦДХ, начало в 16:00  Время работы выставки:
16 мая 16:00 — 20:00  17 — 19 мая 11:00 — 19:00  20 мая 11:00 — 18:00  Организатор выставки:
ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»
119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165  Тел. : +7 495 657-99-22, факс: +7 499 238-45-16  Пресс-служба:
Виталий Когтев, тел. : +7 495 657-99-22, доб. 231, моб. : +7-916-513-21-45, e-mail
v.kogtev@expopark.ru  Сообщение 6 МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой 6-8 мая В парке «Зарядье» пройдет фестиваль детских духовых оркестров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу24
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Киркоров снимет вторую часть скандального клипа9
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение