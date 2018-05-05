6 МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ

23 Международная выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва

Центральный Дом художника (Москва, Крымский Вал, 10)

16 — 20 мая 2018

www.archmoscow.ru За пять дней работы выставки состоятся более 100 мероприятий на шести дискуссионных площадках, причем некоторые из этих площадок будут работать на АРХ Москве впервые.

Международная выставка архитектуры и дизайна

АРХ Москва

— коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также компании — производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению участников и обширная программа мероприятий служат гарантом качества и позволяют позиционировать проект как основное значимое профессиональное и культурное событие в Москве.

АРХ Москва — это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.

В 2018 году АРХ Москва будет проходить параллельно 6-й Московской биеннале архитектуры. В выставке примут участие более 300 компаний из 14 стран — Германии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швеции.

Тема выставки: ПЕРЕСТРОЙКА-2.

Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей.

Пресс-конференция:

16 мая в Лектории (3-й этаж ЦДХ, зал № 17), начало в 14:00 Церемония открытия:

16 мая перед главным входом в ЦДХ, начало в 16:00 Время работы выставки:

16 мая 16:00 — 20:00 17 — 19 мая 11:00 — 19:00 20 мая 11:00 — 18:00 Организатор выставки:

ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»

119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165 Тел. : +7 495 657-99-22, факс: +7 499 238-45-16 Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел. : +7 495 657-99-22, доб. 231, моб. : +7-916-513-21-45, e-mail

v.kogtev@expopark.ru Сообщение 6 МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ появились сначала на Москва Меняется.