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Парижский музей открыл двери для нудистов
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Парижский музей открыл двери для нудистов 

Ридус 12 минут назад
Фото: Ридус
Парижский музей современного искусства Palais de Tokyo в субботу, 5 мая, предоставил возможность нудистам насладиться искусством «в чем мать родила», сообщает радиостанция Deutsche Welle.
Обнаженные чаще всего встречаются на полотнах, чем перед ними. Однако музей решил изменить эту традицию. Сегодня галерея впервые приняла голых посетителей.
В экскурсии по музею, которая состоялась перед основными часами работы музея, приняли участие около 160 человек. Посетители оставили свою одежды в гардеробе музея, чтобы прогуляться по галерее нагишом.
«Образ жизни натуристов — быть обнаженным. Культура — это часть нашей повседневной жизни, и сегодня у нас особая возможность», — заявил пресс-секретарь Парижской ассоциации натуристов Жюльен Клод-Пенэгри.
«Сегодня менталитет меняется. Натуристы ломают прежние барьеры или табу», — добавил он.
Кстати, это не первый случай, когда обнаженным людям разрешали полюбоваться искусством в музее. Так, в феврале 2013 года в венском в Музее Леопольда нудисты пришли на выставку «Обнаженные мужчины». Группа мужчин и одна женщина разделись в гардеробе до гола, оставив только носки и обувь
Ранее «Ридус» писал, что в Париже открылся ресторан для нудистов. По его правилам, посетители должны полностью раздеться при входе и оставить всю одежду в гардеробе.
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