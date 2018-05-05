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Какие мероприятия пройдут 9 мая в Волгограде?
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Какие мероприятия пройдут 9 мая в Волгограде? 

АиФ Волгоград 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Горожан ждут концерт, салют, выставка детских рисунков, вальс и не только.
9 мая в Волгограде пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Горожан ждут концерт, артиллерийский салют, выставка детских рисунков, вальс и не только. «АиФ-Волгоград» выбрал наиболее масштабные и интересные из них.
Возложение венков и цветов
Где: Мамаев курганВо сколько: 08.00–08.40  Парад Победы
Где: Площадь Павших борцовВо сколько: 10.00–10.45  Акция «Трамвай Победы»
Где: Красноармейский район, маршрут трамвая № 11Во сколько: 10.00–12.00, 16.00–18.00  Концертная программа «Дети мира и дети войны»
Во сколько: 11.00–14.00Где: Сценическая площадка у фонтана «Искусство» (верхняя терраса Центральной набережной)
Акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами родствен­ников-фронтовиков)
Где: Площадь Ленина (Дом Павлова) — музей-заповедник «Сталинградская битва» (Мамаев курган) (по пр-кту Ленина) Во сколько: 12.00–15.00  Выставка детских рисунков «Салют Победы»
Где: У фонтана «Искусство» (верхняя терраса Центральной набережной) Во сколько: 11.00–14.00  Городская фотозона «Застывшая история»
Где: Аллея Героев (от проспекта Ленина до ул. Советской) Во сколько: 11.00–17.00  Историческая реконструкция «В лесу прифронтовом». Выставка военной техники
Где: Парк Победы (от церкви Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство») Во сколько: 11.00–17.00  Полевая кухня. Фестиваль плова
Где: Парк Победы (от церкви Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство») Во сколько: 12.00  «Случайный вальс»
Где: Сценическая площадка у фонтана «Искусство» (верхняя терраса наб. 62-й Армии) Во сколько: 14.00–17.00  Гала-концерт «От Волги до Берлина»
Где: Нижняя терраса наб. 62-й АрмииВо сколько: 19.00–22.00  Артиллерийский салют. Праздничный фейерверк
Где: Нижняя терраса наб. 62-й АрмииВо сколько: 22.00
АиФ Волгоград: последние новости
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