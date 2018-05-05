Какие мероприятия пройдут 9 мая в Волгограде?

Горожан ждут концерт, салют, выставка детских рисунков, вальс и не только.

9 мая в Волгограде пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Горожан ждут концерт, артиллерийский салют, выставка детских рисунков, вальс и не только. «АиФ-Волгоград» выбрал наиболее масштабные и интересные из них.

Возложение венков и цветов

Где: Мамаев курганВо сколько: 08.00–08.40 Парад Победы

Где: Площадь Павших борцовВо сколько: 10.00–10.45 Акция «Трамвай Победы»

Где: Красноармейский район, маршрут трамвая № 11Во сколько: 10.00–12.00, 16.00–18.00 Концертная программа «Дети мира и дети войны»

Во сколько: 11.00–14.00Где: Сценическая площадка у фонтана «Искусство» (верхняя терраса Центральной набережной)

Акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами родствен­ников-фронтовиков)

Где: Площадь Ленина (Дом Павлова) — музей-заповедник «Сталинградская битва» (Мамаев курган) (по пр-кту Ленина) Во сколько: 12.00–15.00 Выставка детских рисунков «Салют Победы»

Где: У фонтана «Искусство» (верхняя терраса Центральной набережной) Во сколько: 11.00–14.00 Городская фотозона «Застывшая история»

Где: Аллея Героев (от проспекта Ленина до ул. Советской) Во сколько: 11.00–17.00 Историческая реконструкция «В лесу прифронтовом». Выставка военной техники

Где: Парк Победы (от церкви Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство») Во сколько: 11.00–17.00 Полевая кухня. Фестиваль плова

Где: Парк Победы (от церкви Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство») Во сколько: 12.00 «Случайный вальс»

Где: Сценическая площадка у фонтана «Искусство» (верхняя терраса наб. 62-й Армии) Во сколько: 14.00–17.00 Гала-концерт «От Волги до Берлина»

Где: Нижняя терраса наб. 62-й АрмииВо сколько: 19.00–22.00 Артиллерийский салют. Праздничный фейерверк

Где: Нижняя терраса наб. 62-й АрмииВо сколько: 22.00