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На 9 мая в Волгограде организуют ряд пешеходных зон
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На 9 мая в Волгограде организуют ряд пешеходных зон 

АиФ Волгоград 29 минут назад
Фото: Все для Вас
В центре Волгограда 9 мая в связи с празднованием Дня Победы и проведением третьего тестового матча на стадионе, построенном к ЧМ-2018, перекроют несколько улиц и организуют ряд пешеходных зон.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая пешеходной станет площадь Павших борцов и прилегающие к ней улицы в связи с проведением парада.
В связи с проведением крестного хода и проходом бессмертного полка 9 мая с 08:00 до 15:00 пешеходной станет зона по проспекту Ленина от улицы Комсомольской до улицы Кубинской. С 13:00 до 24:00 эта зона будет расширена до улиц 39-й Гвардейской и 7-й Гвардейской. Кроме того, в этот день перекроют Нулевую продольную с 08:00 до 24:00.
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