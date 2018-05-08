В двух районах Волгограда отключат горячую воду с 10 мая

Часть жителей Кировского и Ворошиловского районов Волгограда останутся без горячей воды с 10 по 23 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Ворошиловском районе ограничение водоснабжения затронет дом №11 по улице Калинина и №2 по улице Циолковского, а также детсад №280. В Кировском районе воду отключат в домах №10а и 10 по улице Курчатова, №3,7,8 по улице Саши Чекалина, а также в детсаду №153 и Офтальмологическом отделении городской клинической больницы №1.

Добавим, ограничение будет связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ в котельных. Коммунальщикам предстоит поменять изношенные узлы и агрегаты, почистить котлы и газовые горелки, обновить контрольно-измерительные приборы и оборудование, провести ревизию всей электрической части и при необходимости заменить вышедшие из строя детали.

С 14 мая отключения горячей воды затронут и другие районы города. Список адресов можно узнать здесь.