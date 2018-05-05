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В ИРРИ стартует выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»
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В ИРРИ стартует выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» 

Ревизор.ru 9 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Работы таких знаменитых художников прошлого столетия, как Юрий Пименов, Александр Дейнека, Сергей Герасимов, Павел Кузнецов, Игорь Грабарь, Таир Салахов и других признанных советских мастеров будут представлены на выставке, которая в прошлом году совершила грандиозное путешествие по городам России и побывала в Калининграде, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Красноярске и Санкт-Петербурге. Осовной мотив выставки — это мотив окна. Окно в произведениях советских художников — своеобразный символ ключевых событий, происходящих в стране: от перестройки и модернизации до переселения в новые кварталы в 1980-х годах. Более 60 полотен увидят московские зрители. Также в одном из залов ИРРИ представят мультимедийный спектакль «Шедевры без границ»: в нём под музыку известных русских советских композиторов продемонстрируют шедевры Третьяковской галереи, полотна живописцев XX века. Выставка продлится до 12 августа.
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