В ИРРИ стартует выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» 

Работы таких знаменитых художников прошлого столетия, как Юрий Пименов, Александр Дейнека, Сергей Герасимов, Павел Кузнецов, Игорь Грабарь, Таир Салахов и других признанных советских мастеров будут представлены на выставке, которая в прошлом году совершила грандиозное путешествие по городам России и побывала в Калининграде, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Красноярске и Санкт-Петербурге. Осовной мотив выставки — это мотив окна. Окно в произведениях советских художников — своеобразный символ ключевых событий, происходящих в стране: от перестройки и модернизации до переселения в новые кварталы в 1980-х годах. Более 60 полотен увидят московские зрители. Также в одном из залов ИРРИ представят мультимедийный спектакль «Шедевры без границ»: в нём под музыку известных русских советских композиторов продемонстрируют шедевры Третьяковской галереи, полотна живописцев XX века. Выставка продлится до 12 августа.