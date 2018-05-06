Раздели и вогнали в краску

Стив Хэнкс — известнейший американский художник, работающий в акварельной технике. Работы этого мастера отличаются невероятной реалистичностью. Художник родился в семье военных в Сан-Диего в 1949 году. В детстве Стив много времени проводил на океанском побережье.

«Океан всегда производил на меня сильное впечатление. Быть наедине с водой всегда было хорошо для души: неважно, плыл ли я или просто прикасался к водной глади — я всегда чувствовал ее таинственную силу», — вспоминает Стив. Одно только описание океанской воды этим человеком говорит о тонком восприятии Хэнксом окружающей действительности. То, как он замечал и впитывал детали, которые другим были недоступны, сделало его одним из выдающихся творцов современности.

Стив с отличием окончил художественную академию в Сан-Франциско и в 1976 году устроился на работу оформителем в лагерь Campfire Girl’s. Художник долгое время экспериментировал с разными стилями, пробовал писать масляными красками, рисовал карандашом и акрилом. Со временем ему удалось выработать собственный стиль, который сам мастер называет «эмоциональным реализмом».

Сначала Хэнкс предпочитал работать с масляными красками и с их помощью достигал точности в своих работах. Несколько лет спустя художник обнаружил признаки аллергии на масло и перестал использовать этот материал. Постепенно Стив полностью перешел на акварель и довел технику рисования этими красками до совершенства.

Стив обожает людей. Не в том деревянном смысле, при котором из-под кисти художника выходят сотни одинаковых по своей сути портретов. На полотнах Стива Хэнкса героев окружает волшебство. Во многом такого эффекта художник добивается за счет великолепного использования освещения.

«Солнечный свет — одна из моих любимых «моделей». Я восхищен тем, как он проникает сквозь объекты, как наполняет комнату светом. Чаще получается, что мои работы говорят о солнце больше, чем о чем-либо другом», — признается художник.

Сегодня Стив Хэнкс входит в десятку лучших американских художников.

«Я стараюсь нести ответственность за то, что создаю, и писать картины, в которых больше позитива. Надеюсь, что мои работы приносят миру комфорт, удовольствие и возможность немного увидеть жизнь других людей».

В своих работах Хэнкс отдает предпочтение женщинам. Сам он говорит: «Женщины занимают отдельную нишу в моей творческой чувствительности. В них много волшебства».