На 27-м Международном фестивале садов во Франции представлен российский проект «Авангарден» 

Тема Международного фестиваль садов в Шомон-сюр-Луар — «Сады мысли», которая посвящена выражению мысли. На фестивале представлен российский проект «Авангарден» — сад, представляющий собой геометрично-архитектурный образ в минималистическом стиле, выполненный в духе авангарда. Проект поддержан Русским Музеем. Авторы проекта — Ольга Подольская, Ольга Черданцева, Маргарита Сырцова, Анна Филимонова вдохновились творчеством Маяковского и Лисицкого, которые вместе с Кандинским и Малевичем внесли огромный вклад в развитие традиционного авангардного искусства, авангардистских традиций. Словно биение сердца ритмичен и лаконичен поэтический слог Маяковского. Основу композиции, на которую наложен звук сердцебиения, составляет живое дерево — одно из наиболее старых в саду, ему 180 лет. Дерево символизирует беззвучного свидетеля реальных событий: восстаний, рождений и смерти, поцелуев влюблённых. В чёрную растительность внутри круга вкраплены красные цветы: это символ зарождения новой жизни. Фестиваль продлится до 4 ноября.