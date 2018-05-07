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Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом
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Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Париже открылась первая в городе выставка для посетителей-нудистов. Об этом сообщает Daily Mail.
Музей Palais de Tokyo предложил туристам прогуляться по залам галереи без одежды в специально отведенные часы. «Голый тур», билеты на который были распроданы за два дня, стартовал 4 мая и будет проводиться в формате единоразовой экспозиции. Необычное событие посетили уже около 160 человек.
«Нудисты ведут голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется, и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения», — прокомментировал руководитель парижской ассоциации нудистов Жюльен Клод-Пенэгри.
Следующее обнаженное мероприятие в Париже — нудистская клубная ночь — планируется на конец 2018 года.
В феврале в бристольском пабе Flour and Ash устроили мероприятие для нудистов. Ужин был проектом Уилла Брайсона, одного из основателей популярного у нудистов ежегодного заезда на велосипедах. Все места были забронированы очень быстро, что подтолкнуло хозяев паба превратить «голые ужины» в регулярную практику.
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