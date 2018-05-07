Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом

В Париже открылась первая в городе выставка для посетителей-нудистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Музей Palais de Tokyo предложил туристам прогуляться по залам галереи без одежды в специально отведенные часы. «Голый тур», билеты на который были распроданы за два дня, стартовал 4 мая и будет проводиться в формате единоразовой экспозиции. Необычное событие посетили уже около 160 человек.

«Нудисты ведут голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется, и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения», — прокомментировал руководитель парижской ассоциации нудистов Жюльен Клод-Пенэгри.

Следующее обнаженное мероприятие в Париже — нудистская клубная ночь — планируется на конец 2018 года.

В феврале в бристольском пабе Flour and Ash устроили мероприятие для нудистов. Ужин был проектом Уилла Брайсона, одного из основателей популярного у нудистов ежегодного заезда на велосипедах. Все места были забронированы очень быстро, что подтолкнуло хозяев паба превратить «голые ужины» в регулярную практику.