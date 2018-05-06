В Дамаске открылась выставка работ современных художников Сирии

Директор Национального музея Дамаска Касем аль-Мухаммад заявил об открытии выставки работ современных сирийских художников. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы открыли выставку работ современных художников Сирии, которую мы планируем сделать ежегодной. Этой традиции уже много-много лет — проводить именно здесь выставку современных сирийских художников. И после перерыва, связанного с войной, мы возрождаем эту традицию. Художники приходят сюда, в парк с античными памятниками, пишут свои картины в течение десяти дней, а потом выставляют свои полотна на выставке", — сказал директор.

Он также подчеркнул, что открытие выставки стало возможным после освобождения территории анклава Восточная Гута правительственными войсками Сирии от исламистских боевиков и прекращения минометных обстрелов со стороны террористов этой территории Дамаска.