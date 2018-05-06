В июне в Нанкине пройдет Всемирная выставка радаров

Нанкин, 6 мая / Синьхуа / — Всемирная выставка радаров — 2018 и 9-я Выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения пройдут с 14 по 16 июня в Нанкине, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

На выставке будут представлены космические, авиационные, судовые и военные радиолокационные системы, оборудование и технологии, а также микроволновые и оптико-электронные приборы, оборонная электроника, оборудование и технологии связи, навигации и метеорологии, системы управления и контроля и др.

Кроме того, на предстоящей выставке будет впервые представлен доклад о десяти самых известных радиолокационных системах мира и прогнозах развития радиолокационных технологий, который является плодом совместной работы китайских и зарубежных авторитетных организаций.

Всемирная выставка радаров проводится раз в два года, начиная с 2001 года. Китайская международная выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения начала проводиться на год позже, она также проходит раз в два года. -0-