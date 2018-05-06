Ещё
В июне в Нанкине пройдет Всемирная выставка радаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В июне в Нанкине пройдет Всемирная выставка радаров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 6 мая /Синьхуа/ — Всемирная выставка радаров — 2018 и 9-я Выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения пройдут с 14 по 16 июня в Нанкине, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
На выставке будут представлены космические, авиационные, судовые и военные радиолокационные системы, оборудование и технологии, а также микроволновые и оптико-электронные приборы, оборонная электроника, оборудование и технологии связи, навигации и метеорологии, системы управления и контроля и др.
Кроме того, на предстоящей выставке будет впервые представлен доклад о десяти самых известных радиолокационных системах мира и прогнозах развития радиолокационных технологий, который является плодом совместной работы китайских и зарубежных авторитетных организаций.
Всемирная выставка радаров проводится раз в два года, начиная с 2001 года. Китайская международная выставка электронно-информационных технологий военного и гражданского назначения начала проводиться на год позже, она также проходит раз в два года. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Выставка "Художественный Пекин" 2018 года открылась для публики 93 страны и международные организации подтвердили свое участие в Международной садоводческой выставке в Пекине 2019 На востоке Китая пройдет Международная выставка радаров-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу30
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение