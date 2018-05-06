Выставка «Многообразие жизни на Земле»

Постоянная экспозиция Дарвиновского музея рассказывает о том, что живые организмы можно встретить повсюду: от горячих источников в жерлах глубоководных вулканов до вечно покрытых ледяным панцирем горных вершин. Экспозиция зала рассказывает о разных природных сообществах живых организмов — океанических, морских побережий, сообществах тропических лесов, саванн и гор.

Часы работы музея: с 10:00 до 18:00 кроме понедельника и последней пятницы месяца Выставочный комплекс по четвергам работает с 13:00 до 21:00.