Ещё
Выставка «Многообразие жизни на Земле»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Многообразие жизни на Земле» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Постоянная экспозиция Дарвиновского музея рассказывает о том, что живые организмы можно встретить повсюду: от горячих источников в жерлах глубоководных вулканов до вечно покрытых ледяным панцирем горных вершин. Экспозиция зала рассказывает о разных природных сообществах живых организмов — океанических, морских побережий, сообществах тропических лесов, саванн и гор.
Часы работы музея: с 10:00 до 18:00 кроме понедельника и последней пятницы месяца Выставочный комплекс по четвергам работает с 13:00 до 21:00.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Фестиваль детской книги «ЛитераТула» Парк «Зарядье» Живая экспозиция в Дарвиновском музее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу31
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение