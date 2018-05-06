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В Дамаске открылась выставка сирийских художников
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В Дамаске открылась выставка сирийских художников 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Война и мир — глазами художников. В Сирии впервые спустя много лет снова открылась выставка современных живописцев. Экспозиция получила название — «Мосты времён. Мосты любви», передает "ТВ Центр".
Местом её проведения стал старейший в стране Национальный музей Дамаска. В комплексе собраны античные скульптуры и уникальные артефакты со всей арабской республики. Примечательно, что экспонаты, как и само здание музея, не пострадало в результате боевых действий. Хотя ещё совсем недавно Дамаск обстреливали радикалы из Восточной Гуты. После освобождения этих территорий мирная жизнь восстанавливается. Возрождаются и культурные традиции.
"Если вы включите телевизор в любой стране мира, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до всех, что здесь есть и любовь, здесь есть и человечность. И мы хотим сказать, что каждый человек в моей стране — против войны. Таким образом, в картинах мы, художники, выражаем свое мнение", — рассказал художник Бади Джахджа.
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