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В 2018 году начнется расширение Музея еврейских беженцев в Шанхае
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В 2018 году начнется расширение Музея еврейских беженцев в Шанхае 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Шанхай, 6 мая /Синьхуа/ — В этом году начнется расширение Музея еврейских беженцев в Шанхае. План реконструкции уже был утвержден властями.
Благодаря своему расширению музей сможет показать больше исторических материалов и лучше рассказать историю еврейских беженцев в Шанхае в годы Второй мировой войны, заявил куратор музея Чэнь Цзянь.
Реконструкцию планируется завершить в 2020 году, сообщил он.
Музей продолжит пополнять свою коллекцию новыми экспонатами, связанными с этим историческим периодом. Уже завершено сопоставление списка беженцев, банка данных, устных свидетельств, видео— и аудиоматериалов.
В настоящее время в музее хранится более 600 исторических экспонатов, включая свадебные платья и игрушки, принадлежавшие еврейским беженцам в Шанхае.
Музей, открывшийся в 2007 году, расположен на месте бывшей синагоги Охель Моше.
Шанхай также планирует подать заявку на включение квартала Тиланьцяо, который стал пристанищем для евреев в годы Второй мировой войны, в реестр «Память мира» ЮНЕСКО.
Шанхай принял более 20 тыс. евреев, бежавших от нацистских преследований. Многие из них жили в квартале Тиланьцяо в районе Хункоу. -0-
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