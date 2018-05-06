В 2018 году начнется расширение Музея еврейских беженцев в Шанхае

Шанхай, 6 мая / Синьхуа / — В этом году начнется расширение Музея еврейских беженцев в Шанхае. План реконструкции уже был утвержден властями.

Благодаря своему расширению музей сможет показать больше исторических материалов и лучше рассказать историю еврейских беженцев в Шанхае в годы Второй мировой войны, заявил куратор музея Чэнь Цзянь.

Реконструкцию планируется завершить в 2020 году, сообщил он.

Музей продолжит пополнять свою коллекцию новыми экспонатами, связанными с этим историческим периодом. Уже завершено сопоставление списка беженцев, банка данных, устных свидетельств, видео— и аудиоматериалов.

В настоящее время в музее хранится более 600 исторических экспонатов, включая свадебные платья и игрушки, принадлежавшие еврейским беженцам в Шанхае.

Музей, открывшийся в 2007 году, расположен на месте бывшей синагоги Охель Моше.

Шанхай также планирует подать заявку на включение квартала Тиланьцяо, который стал пристанищем для евреев в годы Второй мировой войны, в реестр «Память мира» ЮНЕСКО

Шанхай принял более 20 тыс. евреев, бежавших от нацистских преследований. Многие из них жили в квартале Тиланьцяо в районе Хункоу. -0-