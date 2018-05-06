Живая экспозиция в Дарвиновском музее

В постоянной экспозиции можно увидеть живых беспозвоночных — насекомых, принадлежащих к 5 различным отрядам, обитающих на 5 континентах, тропических скорпионов и паука-птицееда. Большинство обитателей террариумов не только хорошо себя чувствуют в созданных для них условиях, но и успешно размножаются, что позволяет увидеть разные стадии развития, процессы линьки, откладку яиц и т. п.

Живая экспозиция понравится детям, которых интересуют насекомые (бывает у детей такой период!).

Расписание: вторник с 10:00 до 18:00 среда с 10:00 до 18:00 четверг с 13:00 до 21:00 пятница с 10:00 до 18:00 суббота с 10:00 до 18:00 воскресенье с 10:00 до 18:00