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Живая экспозиция в Дарвиновском музее
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Живая экспозиция в Дарвиновском музее 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В постоянной экспозиции можно увидеть живых беспозвоночных — насекомых, принадлежащих к 5 различным отрядам, обитающих на 5 континентах, тропических скорпионов и паука-птицееда. Большинство обитателей террариумов не только хорошо себя чувствуют в созданных для них условиях, но и успешно размножаются, что позволяет увидеть разные стадии развития, процессы линьки, откладку яиц и т. п.
Живая экспозиция понравится детям, которых интересуют насекомые (бывает у детей такой период!).
Расписание: вторник с 10:00 до 18:00 среда с 10:00 до 18:00 четверг с 13:00 до 21:00 пятница с 10:00 до 18:00 суббота с 10:00 до 18:00 воскресенье с 10:00 до 18:00
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