Выставка «Развитие органического мира»

Экспозиция рассказывает о развитии жизни на Земле, начиная с древнейших времён до современности. В витринах можно увидеть ископаемые остатки древних растений и животных.

Особое внимание привлекают точные копии скелетов наземных и морских древних ящеров. Экспозицию дополняют движущиеся модели динозавров, скульптурные реконструкции древних млекопитающих, картины. Небольшой видеофильм позволяет на несколько минут перенестись на много миллионов лет назад и проследить историю жизни на нашей планете.

Выставка будет интересна юным палеонтологам, любителям динозавров и их родителям.