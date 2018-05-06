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Выставка «Развитие органического мира»
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Выставка «Развитие органического мира» 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Экспозиция рассказывает о развитии жизни на Земле, начиная с древнейших времён до современности. В витринах можно увидеть ископаемые остатки древних растений и животных.
Особое внимание привлекают точные копии скелетов наземных и морских древних ящеров. Экспозицию дополняют движущиеся модели динозавров, скульптурные реконструкции древних млекопитающих, картины. Небольшой видеофильм позволяет на несколько минут перенестись на много миллионов лет назад и проследить историю жизни на нашей планете.
Выставка будет интересна юным палеонтологам, любителям динозавров и их родителям.
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