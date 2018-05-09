Фронтовые фото: на московских улицах показывают «Лица Победы»

В собрании МАММ — тысячи негативов и отпечатков документальных съемок Великой отечественной войны. Выставка военных фотографий из коллекции МАММ позволяет персонализировать историю, увидеть лица ее жертв и солдат. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 72 стран, втянутых во Вторую Мировую войну, работавших на разных фронтах, советские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда само наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.