Ещё
Фронтовые фото: на московских улицах показывают «Лица Победы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фронтовые фото: на московских улицах показывают «Лица Победы» 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
В собрании МАММ — тысячи негативов и отпечатков документальных съемок Великой отечественной войны. Выставка военных фотографий из коллекции МАММ позволяет персонализировать историю, увидеть лица ее жертв и солдат. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 72 стран, втянутых во Вторую Мировую войну, работавших на разных фронтах, советские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда само наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.
Forbes.ru: последние новости
Бриллианты, часы и картины: что и где покупать на майских аукционах Жить как Рокфеллеры: в Нью-Йорке за $500 млн распродают имущество клана миллиардеров Сети СБУ: фаворит «Евровидения» выступал в Крыму уже после его воссоединения с Россией
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»6
Американские фильмы запретили к показу 9 мая77
Худшие эротические сцены в кино
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу42
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение