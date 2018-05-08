Фронтовые портреты из фондов Музея Победы появятся в центре Москвы

Фронтовые портреты из фондов Музея Победы можно будет увидеть на Никольской улице в самом центре столицы, сообщает Агентство «Москва»

Выставка «Война Отечественная — Победа Народная!» откроется уже 8 мая — в канун 73-летия Победы в ВОВ.

Фронтовые художники писали портреты артиллеристов, танкистов, летчиков, снайперов, рядовых и командиров в редкие минуты затишья между сражениями. Чаще всего аннотация к ним состоит только из фамилии и звания героя.

С помощью выставки участники «Поискового движения России» надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на портретах из фондов Музея Победы. Затем наследникам победителей вручат копии этих графических работ.

8 мая на станции метро «Парк Победы» откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», которая будет работать до 12 мая.

Выставка фотографий «Метро в годы войны» откроется в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК. Она будет работать с 9 по 13 мая.