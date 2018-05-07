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В Казани открывается выставка, посвященная Дню Победы
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В Казани открывается выставка, посвященная Дню Победы 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Выставка «День Победы. Май 1945-го» открывается в Национальном музее РТ 6 мая, сообщает пресс-служба музея.
На ней представлены документы, плакаты и мемориальные вещи наших земляков — участников Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — наградные медали, фотографии солдат и офицеров 146-й стрелковой дивизии, принимавших участие в штурме Берлина. Здесь можно увидеть осколок зеркала из немецкой рейхсканцелярии, переданный в музей ветераном 146-й дивизии И. А. Антроповым; пулю, пробившую машину начальника политотдела этой дивизии в апреле 1945 года в Берлине; рисунки художника дивизионной газеты «Вперёд!» Юрия Цишевского; сапоги татарского писателя Фатыха Карима, дошедшего в них до Восточной Пруссии, где он погиб в феврале 1945 года; аккордеон композитора, участника Великой Отечественной войны Исмая Шамсутдинова.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, сделанные 9 мая 1945 года в Казани. В этот день над площадью Свободы с самолёта разбрасывали листовки «С праздником Победы, товарищи!».
Выставку можно посетить с 6 мая по 15 мая.
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