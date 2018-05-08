В центре Москвы откроется выставка фронтовых портретов

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Выставка фронтовых портретов, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, откроется во вторник на Никольской улице в Москве, сообщает пресс-служба Музея Победы.

"В канун 73-летия Победы в самом центре Москвы откроется выставка «Война Отечественная — Победа Народная!» — говорится в сообщении. Гости экспозиции смогут узнать о судьбе героев войны. В этом им помогут участники «Поискового движения России» в рамках масштабного проекта «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

На работах запечатлены артиллеристы и танкисты, летчики и снайперы, рядовые и командиры в редкие минуты затишья между сражениями. Как говорят в музее, чаще всего аннотация таких портретов состоит только из фамилии и звания героя.

Участники «поискового движения России» надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на фронтовых портретах из фондов Музея Победы, а затем вручить копии этих графических работ наследникам победителей.

Ранее сообщалось, что музей Победы на Поклонной горе к празднику 9 мая подготовил специальную программу, мероприятия которой будут доступны всем желающим абсолютно бесплатно. В 22:00 мск будет запущен праздничный салют, музей приглашает всех на свои открытые площадки, которые в этот день будут работать до 23:00.