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В центре Москвы откроется выставка фронтовых портретов
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В центре Москвы откроется выставка фронтовых портретов 

ТАСС 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Выставка фронтовых портретов, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, откроется во вторник на Никольской улице в Москве, сообщает пресс-служба Музея Победы.
"В канун 73-летия Победы в самом центре Москвы откроется выставка «Война Отечественная — Победа Народная!» — говорится в сообщении. Гости экспозиции смогут узнать о судьбе героев войны. В этом им помогут участники «Поискового движения России» в рамках масштабного проекта «Фронтовой портрет. Судьба солдата».
На работах запечатлены артиллеристы и танкисты, летчики и снайперы, рядовые и командиры в редкие минуты затишья между сражениями. Как говорят в музее, чаще всего аннотация таких портретов состоит только из фамилии и звания героя.
Участники «поискового движения России» надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на фронтовых портретах из фондов Музея Победы, а затем вручить копии этих графических работ наследникам победителей.
Ранее сообщалось, что музей Победы на Поклонной горе к празднику 9 мая подготовил специальную программу, мероприятия которой будут доступны всем желающим абсолютно бесплатно. В 22:00 мск будет запущен праздничный салют, музей приглашает всех на свои открытые площадки, которые в этот день будут работать до 23:00.
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