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Выставка «Происхождение человека»
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Выставка «Происхождение человека» 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Тема «Происхождение человека» предполагает исторический экскурс в мир древнего человека, знакомство с его бытом и культурой, а также с основными этапами эволюции наших предшественников. Посетителям предоставляется уникальная возможность увидеть наших доисторических предков и даже посмотреть им в глаза, правда, «общаться» придётся с гипсовыми реконструкциями.
В Дарвиновском музее торжествует одна точка зрения — научная! Её придерживаются учёные всего мира. Оспаривая ряд деталей, они уважительно относятся к концепции, которая базируется на общепризнанных достоверных фактах.
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