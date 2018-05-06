Выставка «Происхождение человека»

Тема «Происхождение человека» предполагает исторический экскурс в мир древнего человека, знакомство с его бытом и культурой, а также с основными этапами эволюции наших предшественников. Посетителям предоставляется уникальная возможность увидеть наших доисторических предков и даже посмотреть им в глаза, правда, «общаться» придётся с гипсовыми реконструкциями.

В Дарвиновском музее торжествует одна точка зрения — научная! Её придерживаются учёные всего мира. Оспаривая ряд деталей, они уважительно относятся к концепции, которая базируется на общепризнанных достоверных фактах.