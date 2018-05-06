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Дог-шоу «Евразия-2018» в Москве
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Дог-шоу «Евразия-2018» в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве проходит Интернациональная выставка собак «Евразия-2018». На одном из крупнейших в России кинологическом смотре будут представлены более десяти тысяч собак почти 300 пород. Участники выставки — в фотоленте РИА Новости >>
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