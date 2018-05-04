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Оригинальные рукописи Карла Маркса представлены в Восточном Китае
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Оригинальные рукописи Карла Маркса представлены в Восточном Китае 

ИА Синьхуа 4 мая 2018
Нанкин, 4 мая /Синьхуа/ — Единственные в Китае оригинальные рукописи Карла Маркса в четверг были выставлены на всеобщее обозрение в Нанкинском университете в Нанкине — административном центре провинции Цзянсу на востоке Китая.
Тематическая выставка организована по случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса, которое отмечается 5 мая. На выставке представлены исторические документы и другие предметы, которые знакомят посетителей с процессом формирования, развития марксизма и его распространения в Китае за последние 200 лет.
Среди экспонатов — оригинальные рукописи Карла Маркса — «Тетради из Брюсселя».
Тетради включают в себя выдержки экономических работ, математические формулы, используемые в его теории прибавочной стоимости, а также семейные счета.
Тетради входят в личную коллекцию Цзэн Хуаньша, председателя правления компании Jiangsu Redsun Group.
Рукописи, по оценке экспертов Берлинско-Бранденбургской академии естественных и гуманитарных наук и Международного института социальной истории в Амстердаме, являются подлинными.
Выставка закроется 3 июня. -0-
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