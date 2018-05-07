В Казани на фасаде домов нарисовали игроков ВК «Зенит»

Игроки ВК «Зенит-Казань» появились на фасаде домов.

В преддверии Финала четырех Лиги чемпионов по волейболу художник Азат Алеев изобразил на доме №87 по ул. Спартаковской Мэтта Андерсона.

«Вчера дорисовал Мэтта Андерсона (фасад ул. Спартаковская, 87). 6 дней работы, сотни баллонов с краской, две попытки нарисовать лицо (второе вроде удачно. По крайне мере, сам Мэтт сказал horoshooo). Чаша тоже нормально выглядит, правда немного не хватает фона (его отменили в самый последний момент)», — пишет на своей странице в Инстаграме Азат Алеев.