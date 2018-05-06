Его все знают, но никто не видел! С кого рисуют Карла Маркса?

На этой неделе если не весь мир, то точно вся Европа вспоминала экономиста-философа Карла Маркса , автора «Капитала». 5 мая исполнилось 200 лет со дня его рождения. Маркс был другом Фридриха Энгельса и вместе с ним написал важный труд «Манифест коммунистической партии». У нас, как услышим фамилию Маркс, в голове возникает образ тройки — Ленин, Энгельс, Маркс. Причем, Ленина мы распознаем сразу, а вот кто из бородатых коммунистов Маркс, а кто Энгельс? Корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина разбиралась, как узнать Маркса с первого взгляда.

Монументальный бородач из серого гранита — самый видный в Москве памятник Карлу Марксу. Немецкий философ расположен прямо в центре города на Театральной площади. И здесь он серьезный оратор, облокотился на трибуну и будто обращается с пламенной речью к трудящимся. Но в народе памятник принимают неоднозначно. Маркса часто сравнивают с алкоголиком, облокотившемся на барную стойку, а актриса Фаина Раневская иронично назвала его «холодильником с бородой».

Главный идеолог коммунизма — настолько популярная фигура, что ему не только ставят памятники, но и называют в его честь улицы. В России, к примеру, их почти полторы тысячи. Портрет Карла Маркса печатают на купюрах и почтовых марках, изображают на стенах в метро и даже на одежде. И, конечно, снимают про него кино.

Экономист и философ родился в 1818 году и прожил 65 лет. Каким был Маркс на самом деле? В советском фильме «Год как жизнь» его изображают гладко причесанным и с широким лбом, а в кино XXI века — Маркс уже больше похож на современного хипстера с небрежной бородой и вьющимися волосами. В изобразительном искусстве Маркс тоже всегда разный. У художника Николая Рачкова, например, он с добрыми глазами и легкой улыбкой.

«У меня вот есть хвостик, то ему я аж два хвостика или две косички добавил. Ну, и с красными бантиками. Наш уважаемый Карл Маркс получился очень похожим и одновременно на Деда Мороза, и на Матрешку. На матрешку — по форме», — сказал Рачков.

По-своему видят Карла Маркса и художники из Петербурга. В честь 200-летия философа они открыли выставку, и здесь Маркс представлен и в смокинге, и даже в спортивных штанах. Художники признаются: в основе всех изображений — одно лишь фото.

«На самом деле, я думаю, главная его фотография каноническая — как он незадолго, за год или два до смерти, в Лондоне просто посетил фотоателье, и уже будучи довольно известным философом мыслителем, сфотографировался. После чего он, кстати, побрился», — рассказал сооснователь галереи «Свиное рыло» Андрея Кагадеев.

Серьезный или злой, грустный или веселый, Маркс одновременно может быть похожим как на Льва Толстого , так и на Альберта Эйнштейна . И если в лицо признать автора «Капитала» не так-то просто, то по трудам и лозунгам — без проблем. Пожалуй, самое известное его изречение — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

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