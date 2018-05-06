Бои на мечах, квесты и исторический Stand Up: какие еще сюрпризы приготовила «Ночь музеев» тюменцам

В этом году акция «Ночь музеев» состоится в Тюмени 19 мая. Это значит, что любой желающий сможет попасть во многие музеи, галереи и другие арт-пространства поздно вечером. А в некоторые еще и бесплатно! На сегодняшний день развлекательная программа включает в себя сотню разных мероприятий. Для того, чтобы не запутаться в них — предлагаем вам свой топ фишек этой ночи.

Этномузыка, бои на мечах и фотосессии в телеге

В детстве зачитывались рыцарскими романами? Отлично! Тогда открытое уличное арт-пространство «Музеум» — место, где вы не только узнаете много всего интересного, но и от души повеселитесь. По программе, тут с пяти до десяти часов вечера под открытым небом будут проходить воркшопы, представления с реконструкцией боя на мечах, разные исторические танцы, выставки и фотозоны.

Адрес: ул. Орджоникидзе,47, ул. Советская,63.

Работает с 17:00 до 22:00.

Фешн-показ, представление «ХАЙП по-музейному», моментальные шаржи и кинофестиваль

В эту ночь можно успеть все! Почувствовать себя настоящей светской львицей, поприсутствовав на модном показе, посмотреть научно-популярные фильмы, попозировать художнику и даже самому попробовать создать картину песком. Для тюменцев, которые любят детективы, могут пройти квест «Тайна музейной башни». И это только часть сюрпризов, приготовленных для посетителей музейного комплекса имени Словцова.

Адрес: ул. Советская, 63.

Работает с 18:00 до 02:00.

Фотосессия в исторических костюмах, Stand Up и «Фанты»

Здесь тюменцы могут почувствовать себя горожанином ХIХ века и сделать фотографию для семейного альбома. Фотоателье будет работать для гостей музея абсолютно бесплатно. Также тут организуют сразу несколько других стильных фотозон, выставок, экскурсий-прогулок и игру в «Фанты» времен Александра II. Также здесь в десять часов вечера состоится Stand Up в «Торговом доме Колокольникова Н-ки».

Адрес: ул. Республики, 18/20.

Работает с 15:00 до 02:00.

Древние обряды, интерактивные раскопки, мастер-классы по гончарному делу и стрельба из арбалета

Огромную развлекательную программу для гостей «Ночи музеев» приготовил археологический музей-заповедник на Андреевском озере. Здесь можно будет не только услышать сотни древних легенд, но и поучаствовать в настоящем обряде.

-Древний обряд поможет получить положительную энергию, настроить на позитивное восприятие мира, научить концентрироваться на положительном опыте прошлого, избегать страха перед будущим и добиваться желаемого, — сообщают организаторы.

Также тут научат стрелять из лука и арбалета, покажут настоящий чум, расскажут много интересных исторических фактов и даже устроят чайную церемонию из древнего самовара.

Адрес: Ялуторовский тракт, 23.

Работает с 18:00 до 02:00.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Напомним, что не все развлечения, предлагаемые музеями, проводятся бесплатно. Акция «Ночь музеев» проходит в областной столице ежегодно. В прошлый раз ее посетили тысячи горожан. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.