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Парижский музей впервые открыл двери для посетителей-нудистов
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Парижский музей впервые открыл двери для посетителей-нудистов 

Российская Газета 2 часа назад
5 мая парижский музей современного искусства «Дворец Токио» устроил «день открытых дверей» для нудистов, желающих посетить выставку «Спокойствие, дочь ночи», сообщает радио RFI. Это первое в своем роде мероприятие во Франции было организованно по инициативе «Ассоциации нудистов Парижа».
Для своих «особых» посетителей музей открыл двери раньше положенных двенадцати часов дня. Руководство «Дворца Токио» объяснило такой выбор времени нежеланием смущать остальных визитеров. Прибыв в музей, расположенный в 16-м округе Парижа, неподалеку от Трокадеро, нудисты могли оставить всю свою одежду в гардеробе и в течение нескольких часов погулять по музею в обществе обнаженных посетителей и одетых гидов.
О проведении мероприятия «Дворец Токио» заявил еще в марте, и интерес к нему проявило около 30 000 человек разного пола и возраста. «Ментальность меняется, — заявил в интервью агентству Reuters Жульен Клод-Пенегри, директор Ассоциации нудистов Парижа по связям с общественностью. — Нудисты преодолевают барьеры, табу и мешающие внутренние запреты».
Активисты ассоциации надеются, что примеру музея последуют Лувр и Центр Помпиду.
По словам самих обнаженных посетителей, без одежды искусство воспринимается иначе. «Особенно тесно ты взаимодействуешь со скульптурами, — поделилась впечатлениями 23-летняя студентка Марта. — А в некоторых залах, где играла музыка, люди даже двигались, словно пританцовывая».
В прошлом году мэрия Парижа уже выделила для нудистов особую зону в парке Венсенский лес на востоке города. А в итальянском городе Черро-Маджоре в прошлом году для нудистов открыли первое питейное заведение.
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