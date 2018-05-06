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Укрепляя греко-русский союз. Картину «Святой Георгий Победоносец» подарили Москве
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Укрепляя греко-русский союз. Картину «Святой Георгий Победоносец» подарили Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Музее Москвы прошла торжественная передача картины греческого художника Костаса Эфимидиса «Святой Георгий Победоносец» в дар столице.
Передал полотно главному хранителю музея и куратору выставки выставки «Образ Георгия Победоносца в истории и культуре XX века» Алине Федорович исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии греков России Михаил Атмачиди.
— Мне кажется, будет правильнее сказать что картину Костаса Эфимидиса мы рассматриваем не столько как произведение живописного искусства, а скорее как артефакт, мемориальное свидетельство дара греков России. В ней соединился образ святого покровителя Греции и покровителя Москвы, — сказала Алина Федорович. — Эта работа была выбрана в качестве дара в том числе и из-за близкого духовного родства Греции и России.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:
— Этот день, 6 мая — не только День Святого Георгия, который отмечает Русская Православная Церковь, но также День герба и флага нашей столицы. Поэтому нам очень приятно что к символике нашей столицы относятся с таким вниманием. И получение подобных даров в такой день символизирует не только родство церквей наших стран, но и полное взаимопонимание между греками и русскими.
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