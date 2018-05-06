Бараки: в екатеринбургские художники превратили в выставку дом, где жила Майя Плисецкая

Сегодня в Екатеринбурге на улице Декабристов открылась наскоро сделанная коллективная выставка. Молодые уральские художники превратили старый дом № 69, который, по слухам, планируют снести, в современный арт-объект. Авторы назвали его «коллективная попытка созидания/вандализм».

Екатеринбургский общественник Дмитрий Москвин написал на своей странице в Facebook, почему именно это здание превратили в инсталляцию.

«Страшно жуткая история сейчас разворачивается на ул. Декабристов, 69. Среди екатеринбуржцев этот квартал известен как дома кооператива «Опытстрой». Строились почти 90 лет назад для преподавателей Уральского гос.университета», — пишет Москвин. — «Здесь жили до 2016 года династиями, не испытывая бытовых неудобств. В 1941 году именно у них комнату предоставили эвакуированным из Москвы Рахилю Мессереру и Майе Плисецкой ».

«Скоро, говорят, 15 мая, весь квартал будет окончательно снесён. И вот молодые, наглые и ничего не стесняющиеся художники пришли в последние дни существования этого комплекса. И сотворили здесь жизнь, которая несет в себе смерть. И они говорят в лоб этим упырям: «Ваш капитализм — мерзость. Ваша алчность — это наши маленькие трагедии. Вы лишь умерщвляете любые очаги жизни. Вы тени, вас нет». Покойники восстают против гробовщиков. Пульс жизни перебивает вечную тишину смерти. Победят правда и свобода».

По словам одной из художниц, которые преобразили здание, общей концепции выставки не существует. Все выражают себя, как хотят.

— Это наскоро сделанная коллективная выставка, не нами начатая, нами не законченная, где каждый хочет одного: выразить свои мысли и эмоции на происходящее в мире, в стране, в голове и душе, — рассказала одна из участниц выставки, Юлия. — Право высказаться и выразиться тут имеет каждый/ая, и это наглядная демонстрация того, что степень свободы и ощущения от пространства у каждой/ого могут оказаться противоположными друг другу. Общей концепции не имеем. Мы даже не знаем имён всех участников.

Хотите сфотографировать новый/старый арт-объект, торопитесь.