На Урале устроили поминки по дому, где в годы эвакуации жила Майя Плисецкая

Уральские художники устроили поминки по дому, в котором в годы эвакуации жили Рахиль Мессерер и ее дочь Майя Плисецкая . Общественники уже не первый год борются за судьбу деревянного строения, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

Речь идет о доме на улице Декабристов, 69, который в советские годы входил в состав жилищного кооператива «Опытстрой». В годы эвакуации во время Великой Отечественной войны здесь жила актриса Рахиль Мессерер и ее дочь, балерина Майя Плисецкая. На своей странице в «Facebook» общественник Дмитрий Москвин рассказывает о том, что в скором времени деревянное строение может быть снесено, именно поэтому уральские художники решили устроить в нем поминальное действо и организовать выставку. «Скоро, говорят, 15 мая, весь квартал будет окончательно снесён. Будут вырублены вековые березы и лиственницы, яблони и кусты сирени. И вот молодые наглые и ничего не стесняющиеся художники пришли в последние дни существования этого комплекса. И сотворили здесь жизнь, которая несет в себе смерть», — написал общественник.