На Урале устроили поминки по дому, где в годы эвакуации жила Майя Плисецкая 

Уральские художники устроили поминки по дому, в котором в годы эвакуации жили Рахиль Мессерер и ее дочь Майя Плисецкая. Общественники уже не первый год борются за судьбу деревянного строения, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
Речь идет о доме на улице Декабристов, 69, который в советские годы входил в состав жилищного кооператива «Опытстрой». В годы эвакуации во время Великой Отечественной войны здесь жила актриса Рахиль Мессерер и ее дочь, балерина Майя Плисецкая. На своей странице в «Facebook» общественник Дмитрий Москвин рассказывает о том, что в скором времени деревянное строение может быть снесено, именно поэтому уральские художники решили устроить в нем поминальное действо и организовать выставку. «Скоро, говорят, 15 мая, весь квартал будет окончательно снесён. Будут вырублены вековые березы и лиственницы, яблони и кусты сирени. И вот молодые наглые и ничего не стесняющиеся художники пришли в последние дни существования этого комплекса. И сотворили здесь жизнь, которая несет в себе смерть», — написал общественник.
Отметим, что общественники уже не первый год борются за этот дом. Так, в прошлом году они выступали с инициативой признать дом объектом культурного наследия. Одна из квартир в здании на Декабристов, 69 принадлежала пайщику кооператива — инженеру Владимиру Падучеву. «С сентября 1941 г. в квартире вместе с семьей Падучевых были размещены две эвакуированные семьи. Семья из Москвы Мессерер-Плисецких. Майя Михайловна Плисецкая проживала здесь по сентябрь 1942г. Именно во время эвакуации в Свердловске ей впервые был исполнен номер „Умирающий лебедь“, — говорится в документах, которые опубликовала на своей странице в „Facebook“ градостроитель Марина Сахарова.