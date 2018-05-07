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Артфавит — изумительно красивый шрифт из 26 работ известных художников
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Артфавит — изумительно красивый шрифт из 26 работ известных художников 

Bigpicture.ru 39 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Мадридская дизайн-студия CESS создала шрифт Artphabet («искусство» + «алфавит») по мотивам художественных произведений. Это 26 букв английского алфавита с отсылками к работам художников XX и XXI веков: Василия Кандинского, Рене Магритта, Джексона Поллока и даже Бэнкси и других создателей граффити.
Проект стал частью акции «36 дней шрифта» (36 Days of Type), в котором графических художников и дизайнеров приглашают создавать начертание одной буквы или цифры каждый день. Возможно, студия сделает из получившихся изображений небольшую книгу.
Источник: Designboom
Креативный директор CESS Сизар Сид (César Cid) рассказал: «В этом проекте я рискнул сымитировать некоторых художников и изобразить текстуры от руки, словно бы это была кисть, но в цифровом виде».
A — Энди Уорхол.
B — Бэнкси.
C — Питер Корнелис Мондриан.
D — Дэмиен Херст.
E — Мауриц Корнелис Эшер.
F — Фрида Кало.
G — Антонио Гауди.
K — Василий Кандинский.
L — Рой Лихтенштейн.
M — Жоан Миро.
N — Джексон Поллок.
O — Окуда (Оскар Сан Мигель Эрике).
P — Пабло Пикассо.
Q — Жан-Мишель Баския.
R — Рене Магритт.
S — Сальвадор Дали.
T — Такаси Мураками.
U — Анри Матисс.
V — Винсент Ван Гог.
W — Том Вессельман.
X — Хельмут Грисхабер.
Y — Яёи Кусама.
Z — Эдвард Мунк.
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