Артфавит — изумительно красивый шрифт из 26 работ известных художников

Мадридская дизайн-студия CESS создала шрифт Artphabet («искусство» + «алфавит») по мотивам художественных произведений. Это 26 букв английского алфавита с отсылками к работам художников XX и XXI веков: Василия Кандинского , Рене Магритта, Джексона Поллока и даже Бэнкси и других создателей граффити.

Проект стал частью акции «36 дней шрифта» (36 Days of Type), в котором графических художников и дизайнеров приглашают создавать начертание одной буквы или цифры каждый день. Возможно, студия сделает из получившихся изображений небольшую книгу.

Источник: Designboom

Креативный директор CESS Сизар Сид (César Cid) рассказал: «В этом проекте я рискнул сымитировать некоторых художников и изобразить текстуры от руки, словно бы это была кисть, но в цифровом виде».

B — Бэнкси.

C — Питер Корнелис Мондриан.

E — Мауриц Корнелис Эшер.

K — Василий Кандинский.

L — Рой Лихтенштейн.

M — Жоан Миро.

N — Джексон Поллок.

O — Окуда (Оскар Сан Мигель Эрике).

Q — Жан-Мишель Баския.

R — Рене Магритт.

S — Сальвадор Дали.

T — Такаси Мураками.

X — Хельмут Грисхабер.

Y — Яёи Кусама.