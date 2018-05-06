Ряды кинологов пополняет молодежь

В воскресенье, 6 мая, в Москве завершилась одна из крупнейших кинологических выставок страны — «Евразия-2018». Общее количество участников, заводчиков и гостей достигло 40 тысяч человек.

Выставка имеет уже 26-летнюю историю и всегда привлекает заводчиков с мировыми именами. Главными участниками выставки стали, конечно, наши четвероногие друзья, 11 тысяч российских и зарубежных собак, представивших почти 300 пород. Среди исконно русских — восточноевропейская овчарка, русская псовая борзая, русский черный терьер, именуемый в народе собакой Сталина.

В преддверии Дня Победы в рамках выставки были организованы лекторий «Собака на войне», экспозиция фотографий собак — участников войны, площадка «Фронтовая кухня», раздача георгиевских ленточек. Кинологи Росгвардии, МЧС таможенной службы продемонстрировали лучшие служебные качества своих питомцев. Также прошли выступления собак и их хозяев по аджилити (дисциплина, когда собака, ведомая человеком, проходит полосу препятствия), пастушьей службе, конкурсы по танцам с собаками, а также «Костюм для собаки» и «Юный хендлер».