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Ряды кинологов пополняет молодежь
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Ряды кинологов пополняет молодежь 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 6 мая, в Москве завершилась одна из крупнейших кинологических выставок страны — «Евразия-2018». Общее количество участников, заводчиков и гостей достигло 40 тысяч человек.
Выставка имеет уже 26-летнюю историю и всегда привлекает заводчиков с мировыми именами. Главными участниками выставки стали, конечно, наши четвероногие друзья, 11 тысяч российских и зарубежных собак, представивших почти 300 пород. Среди исконно русских — восточноевропейская овчарка, русская псовая борзая, русский черный терьер, именуемый в народе собакой Сталина.
В преддверии Дня Победы в рамках выставки были организованы лекторий «Собака на войне», экспозиция фотографий собак — участников войны, площадка «Фронтовая кухня», раздача георгиевских ленточек. Кинологи Росгвардии, МЧС и таможенной службы продемонстрировали лучшие служебные качества своих питомцев. Также прошли выступления собак и их хозяев по аджилити (дисциплина, когда собака, ведомая человеком, проходит полосу препятствия), пастушьей службе, конкурсы по танцам с собаками, а также «Костюм для собаки» и «Юный хендлер».
— С каждым годом уровень нашего мероприятия становится выше. Растет интерес к нам из-за рубежа. Приятно, что ряды кинологов пополняют дети и молодежь, — поделился своими впечатлениями о выставке президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков и представил победителя — роскошного блондина породы афганская борзая Shou Gerat Gipnoz из России.
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