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В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая
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В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 6 мая /Синьхуа/ — Открытие 28-й международной выставки велосипедов и мототранспорта Китая состоялось сегодня в Национальном выставочном центре в Шанхае. Эта выставка превзошла предыдущие по площади проведения и количеству участников. На ней состоялось награждение десяти лучших товаров премией «Инновации в велосипедной индустрии Китая».
Выставка проходит под лозунгом «Интеллектуальное производство — делимся с миром» и продлится до 9 мая.
Площадь выставки составляет около 180 тыс. кв метров, что на 20 проц больше, чем в прошлом году, здесь представлено 7500 выставочных стендов, а также около 2000 участников — это заметный рост.
Награждение премией проводится уже на протяжении семи лет. Десять лучших продуктов демонстрируют инновации и трансформацию в исследовательской деятельности в сфере проектирования, технологии изготовления и материалов для велосипедов в Китае. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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