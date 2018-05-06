В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая

Шанхай, 6 мая / Синьхуа / — Открытие 28-й международной выставки велосипедов и мототранспорта Китая состоялось сегодня в Национальном выставочном центре в Шанхае. Эта выставка превзошла предыдущие по площади проведения и количеству участников. На ней состоялось награждение десяти лучших товаров премией «Инновации в велосипедной индустрии Китая».

Выставка проходит под лозунгом «Интеллектуальное производство — делимся с миром» и продлится до 9 мая.

Площадь выставки составляет около 180 тыс. кв метров, что на 20 проц больше, чем в прошлом году, здесь представлено 7500 выставочных стендов, а также около 2000 участников — это заметный рост.

Награждение премией проводится уже на протяжении семи лет. Десять лучших продуктов демонстрируют инновации и трансформацию в исследовательской деятельности в сфере проектирования, технологии изготовления и материалов для велосипедов в Китае. —0—