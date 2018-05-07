Британский художник нарисовал карту Пекина

Пекин, 4 мая /Синьхуанет/ — Британский график Fuller исходил Пекин вдоль и поперек и за год создал художественную карту города, которую представил на днях на выставке Art Beijing 2018.

Масштабная картина размером 150х120 см изображает и хорошо известные достопримечательности мегаполиса (Запретный город, Храм Неба, Великую китайскую стену, деловой район CBD), и символы современного развития (строящиеся Башню-радугу и тематический парк Universal Studios в новом административном центре Пекина — районе Тунчжоу). Но этим картина не ограничивается. На ней узнаваемые места соседствуют с личными впечатлениями художника и его размышления о будущем Пекина.

Проект начался с шестого транспортного кольца, которое год назад Fuller (настоящее имя — Гарет Вуд) обошел пешком. «На картине это скоростное шоссе чуть ли не единственная деталь, которая выглядит максимально точно и топографически верно. Я отследил свой путь по навигатору и нанес на бумагу все изгибы дороги. Вдоль шестого кольца также изображены следы от ботинок, это то, как пролегал мой путь», — рассказывает Fuller.

В общей сложности за плечами у художника осталось 1386 км.

Есть на картине и воображаемые вещи — здание с вопросительным знаком, например. «Это храм одиночества и замешательства. Он передает мои ощущения, когда я только приехал в Китай. Географически я расположил его в районе Фаншань, потому что эту часть города я изучил меньше всего», — делится Fuller.

Не обошлось и без традиционных символов китайской культуры: драконов, воздушных змеев, классических узоров. Центр города, например, вписан в пятиугольник, в углах которого расположены пять элементов (у-син): Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Они олицетворяют собой одну из основных категорий китайской философии — пятичленную структуру, определяющую основные параметры мироздания.

Также по всему городу извивается змеей метрополитен, а линии скоростных железных дорог задают стремительные векторы движения из центра города вовне.

"В своих прежних работах я чаще всего изображал личные впечатления о месте и накладывал их на географически правильный рельеф. В Пекине же я живу не так долго, поэтому картина в основном состоит из моих наблюдений о жизни современного Пекина и размышлений о его будущем", — говорит художник.

Пекин стремится к «умным» технологиям. «Здесь развивают вертикальное фермерство, высокоскоростные поезда, Интернет вещей, действуют огромные стартап-инкубаторы. Какие-то из этих вещей просто не вписались бы в город-музей Лондон, а в Пекине они выглядят очень органично», — рассказывает Fuller. «Китайская столица готова привлекать талантливых людей, в том числе из-за рубежа. Сюда будут съезжаться работать одаренные и квалифицированные люди».

На выставке Art Beijing, которая прошла с 29 апреля по 2 мая, «Карта Пекина» была представлена в трех вариантах: в традиционной для картин Fuller`а черно-белой гамме, в черно-белых цветах с добавлением золота и черно-золотой палитре. Также здесь выставлялись другие картины художника из серии Карт городов мира, в том числе были представлены карты Лондона и Бристоля, копии которых хранятся в музеях Великобритании.

Журналистам художник рассказывает не обо всех деталях своих работ — бережет истории для книги, которую он планирует написать по мотивам карты Пекина. Также после года жизни в Китае Fuller решил начать изучать язык страны, а свои приключения в процессе овладения китайской грамотой изобразить в серии юмористических художественных работ.