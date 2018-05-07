«По следам бохайского царства» можно пройти в музее Арсеньева

В пятницу, 4 мая, в главном корпусе Приморского государственного музея имени Арсеньева открылась выставка «По следам бохайского царства», сообщает PRIMPRESS. Выставка посвящена самому загадочному периоду в истории Приморья.

Организаторами выставки выступили музей Арсеньева и ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Государство было сформировано под влиянием когурёсцев, однако культура бохайского царства все же имела своеобразный характер, о чем говорят «обломки» древнего Бохая. В них видны величие и богатство страны, ставшей впоследствии фундаментом для образования чжурчжэньской Золотой империи и маньчжурской династии в Китае.