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В Москву привезут гигантские футбольные мячи из Мексики
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В Москву привезут гигантские футбольные мячи из Мексики 

Мир24 1 час назад
В Москву привезут из Мексики 32 гигантских макета футбольных мячей, символизирующих страны-участницы чемпионата мира по футболу, пишут РИА «Новости».
Мячи отправятся из Мексики 13 мая. В настоящее время они находятся на выставке Ball Parade («Парад мячей»). Каждый из мячей был разрисован художниками из арт-группы Locos por el Arte («Помешанные на искусстве»).
«Чемпионат мира скоро начнется, и предметы выставки Ball Parade совершат путешествие, чтобы прибыть вовремя и показать миру мексиканские культуру и искусство», — рассказали художники.
Арт-объекты разместят на Красной площади. Каждый мяч расписан в стиле страны, принимающей участие в мундиале. В частности, на российском мяче изображены матрешки, храм Василия Блаженного и название страны на русском языке.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Игры финальной части пройдут на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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