Пять вечеров в Перми: празднуем День Победы, идем на концерт Ларисы Долиной и смотрим фотографии Урала

На этой неделе Пермь будет отдыхать три дня — выходной выпадет и на среду, 9 мая. Мы предлагаем и в другие дни не засиживаться на работе по вечерам, а сходить на выставку фотографий Урала, поболеть за «Парму» и посмотреть новый фильм «Такси 5». Подробнее — в нашей афише.

Понедельник, 7 мая Выставка: «Уральские пейзажи» (0+)

В библиотеке Горького открылась выставка фотографий «Уральские пейзажи». Авторы Елена Соколова и Владислав Кинев представили свои работы в жанре пейзажного фото. Фотографы запечатлели красивейшие места Урала в разное время года.

На выставке можно увидеть фотографии с такими видами, как Помяненный камень (Красновишерский район), Конжаковско-Серебрянский горный массив (Свердловская область), река Вишера — вид с Писаного камня (Пермский край), национальный парк «Таганай» — вид с Окликного гребня (Челябинская область), знаменитый Каменный город, Уральский хребет — граница Европы и Азии, гора Полюд (Красновишерский район), река Сылва и другие интересные места.

Где: библиотека Горького, улица Ленина, 70. Когда: с 10:00 до 21:00. Вход свободный. Подробнее: Gorkilib.ru.

Пермяки смогут насладиться пейзажами Урала, не выезжая из города

Вторник, 8 мая Выставка: Zalazaevportal (0+)

Частная филармония «Триумф» представляет выставку скульптур Алексея Залазаева — крупного художника, выставки которого проходили в том числе в Петербурге и Италии. Тем не менее он выбрал оставаться жить и работать в Перми, питая свое творчество неиссякаемыми пластами локальной культуры и мифологии. В выставке участвуют объекты из частной коллекции Александра Флегинского — это шесть крупных деревянных скульптур из серии «Мир и мифы рода» и ряд никелевых скульптур.

Где: филармония «Триумф», улица Ленина, 44. Когда: с 8 по 19 мая. Стоимость: 200 рублей. Подробнее: Vk.com/triumphilharmonia.

Работы Алексея Залазаева покажут в филармонии «Триумф»

Спорт: «Парма» — ЦСКА (0+)

В рамках очередного тура розыгрыша Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Парма» встретится на своём паркете со столичным ЦСКА. Статистика последних пяти матчей явно не в нашу пользу, У ЦСКА — пять побед из пяти, у «Пармы» только одна.

Где: УДС «Молот», улица Лебедева, 13. Когда: 18:30. Стоимость: 150–500 рублей. Подробнее: Parmabasket.ru.

«Парма» сыграет с ЦСКА

Среда, 9 мая Праздник: День Победы (0+)

В Перми 9 мая с утра до позднего вечера пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Публикуем подробную программу празднования.

С 10:00 на Октябрьской площади начнется театрализованное представление, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После этого по площади пройдут колонны военных, а вслед за ними боевая техника. С 11:00 стартует «Бессмертный полк». Участники пройдут от Октябрьской площади до эспланады. Трансляцию этих событий можно будет увидеть на главной сцене возле Театра-Театра. С 12:00 здесь начнется праздничный концерт. В это же время пермский силач Борис Харламов попытается сдвинуть 40-тонную боевую машину.

«Балет Панфилова» выйдет на главную сцену в 13:20, а ансамбль «Воскресение» — в 16:00. Завершит концерт выступление народной артистки России Ларисы Долиной, которое начнется в 20:00.

Параллельно будут работать несколько развлекательных площадок. У монумента «Героям фронта и тыла» расположится полевая кухня, площадка спортивного собаководства, детские площадки. Все они будут поделены на два больших блока: «Фронт» со стороны улицы Петропавловской и «Тыл» со стороны улицы Ленина. На эспланаде воссоздадут часть военного эшелона, на котором отправлялись на фронт бойцы. Все желающие смогут сделать фотографию на память с ретроавтомобилями тех времен. С 11:00 до 17:00 на площади перед Театром-Театром будет работать пункт раздачи чая.

Боевую технику можно будет увидеть на улице Ленина до 19:00.

Праздничные мероприятия завершатся семиминутным фейерверком, который запустят с бывшей военной части «Красные казармы» в 23:00.

Где: Пермь. Когда: с 10:00.

Четверг, 10 мая Лекция: «Мифология коми-пермяков» (0+)

Леший, домовой, банник, хозяин воды и другие мифические существа живут в сказаниях древних этносов, и коми-пермяки не стали исключением. Этот народ богат собственным взглядом на эзотерику и её роль в быту. Об этом и многом другом можно узнать на лекции, посвященной загадочному прошлому коми-пермяков.

Где: Дом Мешкова, улица Монастырская, 11. Когда: 18:30. Вход свободный. Подробнее: Museum.perm.ru.

Пермяки смогут узнать о мифологии коми-пермяков

Пятница, 11 мая Кино: «Такси 5»

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari . Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 10 мая. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Пять вечеров в Перми_2018-05-06